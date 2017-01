Kaputte Ausrüstung wieder fitmachen: Auf der Patagonia Worn Wear Tour werden Reissverschlüsse, Löcher und andere Schäden an Kleidung – egal welcher Marke – kostenlos ausgebessert. Jetzt kommt die Tour in die Schweiz.

Das Patagonia Worn Wear Programm wurde 2013 gestartet. Nach einer Europatournee im April kommt die Tour jetzt im September in die Schweiz. Worn Wear hat das Ziel, dass Kleidung möglichst lange genutzt wird. Wenn sie einmal ersetzt werden muss, dann sollte man in ein haltbares Produkt investieren.

Die mobilen Worn Wear Werkstätten sind mit Juki Industrie-Nähmaschinen ausgestattet und stehen jedem zur Verfügung, der Kleidung – egal welcher Marke – zu reparieren hat. An jeder Station werden Reissverschlüsse, Risse, Löcher und andere Schäden kostenlos ausgebessert und man erfährt, wie man seine Kleidung selbst reparieren kann.

Fünf Stationen in der Schweiz

Zugleich geht es darum, über die Philosophie hinter dem Patagonia Worn Wear Programm aufzuklären. Und etwas Fun, Snacks und Getränke gibt es auch. Die Schweizer Worn Wear Tour startet am 20. September in Basel und endet am 28. September in Genf. Dabei macht sie im Patagonia Store und bei verschiedenen Händlern in Basel, Zürich, Interlaken, Bern und Genf Halt.