 Outdoor-Event in Kandersteg

Alpine Explore: Summer Festival in Kandersteg

Vom 28.6. bis 01.7. wird in Kandersteg das Summer Festival für Outdoor-Begeisterte über die Bühne gehen. Organisiert vom Tourenanbieter Alpine Explore wird sich vier Tage lang alles rund ums Biken, Klettern, Bouldern, SUP, Trailrunning, Yoga, Slacklinen und vieles mehr drehen.

Alpine Explore bietet Outdoorbegeisterten die Möglichkeit, die Berge und deren natürlichen Spielplätze in und um Kandersteg, BE zu entdecken. Die vierköpfige Crew aus dem Berner Oberland hat es sich zum Ziel gemacht, ihren Gästen Outdoor-Abenteuer unter lokaler, qualitativ hochwertiger und professioneller Führung zu bieten. Mit dem Alpine Explore Summer Festival (28. Juni – 1. Juli 2018) nimmt die Firma einen neuen Event in ihr Repertoire auf.