 OutDoor 2018

Arc’teryx – Beta SL Hybrid

Unter Hybrid-Jacken stellte man sich bisher eigentlich immer Softshells mit verschiedenen Materialzonen vor – besonders luftdurchlässig unter den Armen und am Rücken, wärmer gefüttert an der Brust. Arc’teryx überträgt dieses Bodymapping nun auf das Hardshell-Segment, und spendiert seiner neuen Beta SL Hybrid zwei unterschiedliche Laminate von Gore-Tex. Am Rumpf kommt leichtes und klein verpackbares, 2,5-lagiges Gore-Tex Paclite Plus zum Einsatz. An stärker beanspruchten Stellen wie den Ellenbogen und Schultern wird dagegen robusteres, dreilagiges Gore-Tex vernäht. Somit geht Arc’teryx die klassischen Schwachstelle von besonders leichten Hardshelllaminaten an, die das Scheuern schwerer Rucksäcke in die Knie zwingen kann. In Grösse M sollen die Hardshells 360 g (Männer) bzw. 310 g (Frauen) wiegen.