 Neuheiten Dynafit Winter 18/19

Dynafit P49 Bindung, 49 Gramm

„Anstatt der seit über 30 Jahren bewährten Kombination aus beidseitigen Pins am Vorderbacken der Bindung und passenden Inserts im Skitourenschuh finden die federgelagerten Pins künftig direkt an der Schuhspitze ihren Platz. Gleichzeitig überarbeitet [Dynafit] den Fersenapparat grundlegend. […] Der Vorteil des neuen Konzepts: Der Einstieg in die Bindung wird deutlich leichter, komfortabler und schneller. Gleichzeitig lässt sich das Gewicht der Bindung signifikant reduzieren. [Ü]ber drei Jahre [hat Dynafit] lang intensiv an der Entwicklung eines neuartigen Bindungskonzepts für den Skitouren-Rennsport getüftelt und präsentiert nun mit der P49 die Antwort. Bereits nach kurzer Zeit zeigte sich, dass das Optimierungspotential der bisherigen Low Tech Race-Bindung ausgeschöpft war. Daher galt es für die technischen Spezialisten aus Aschheim, ein vollkommen neues System zu entwerfen – „Out of the box“ und komplett anders gedacht. Das Ergebnis: Das Zusammenspiel von Pins und Inserts wurde umgedreht und ermöglicht einen noch einfacheren und schnelleren Einstieg in die Bindung. Mit minimalistischen 49 Gramm wiegt die P49 weniger als die Hälfte der bisherigen ISMF zertifizierten Low Tech Race-Bindung 2.0 für den Skitouren-Rennsport. Auch das Gewicht des DYNAFIT DNA by Pierre Gignoux Race-Schuhs aus Carbon konnte nochmals reduziert werden und er bleibt mit 570 Gramm (Größe 27) der leichteste Skitouren-Rennschuh der Welt.“

„Die P49 Bindung besitzt einen auf das Wesentliche reduzierten Vorderbacken mit beidseitigen Einstiegsführungskerben, die sich um die Pins schließen. Diese sind mit einer leichtgängigen, aber dennoch robusten Federung direkt am DNA Pintech Race-Schuh selbst befestigt. Um vorne in die Bindung einzusteigen, tritt der Rennläufer einfach mit der Schuhspitze nach unten und schon klickt das System ein und verdrängt dabei Schnee und Eis. […] Die Entwickler haben auch den Hinterbacken grundlegend überarbeitet. Am Fersenbereich des DNA Pintech Schuhs ist ein Platten-Insert angebracht, über das der Schuh mit einem festen Tritt nach unten im Hinterbacken einrastet. Die neue Ferse ist mit 20 Gramm nicht nur unglaublich leicht, sondern erhöht zusätzlich die Torsionssteifigkeit um 18% im Vergleich zur herkömmlichen Pin Ferse. Die einstufige Steighilfe verbleibt wie gehabt am Fersenapparat der Bindung. Ein Alleinstellungsmerkmal des neuen Systems betrifft den Wechsel von Abfahrt zu Aufstieg, der eine zeitkritische Komponente im Skitouren-Rennsport darstellt. Wie von der ISMF vorgeschrieben, löst die Bindung vertikal (Auslösewert 6-7) und lateral (Auslösewert 8-9) aus und kann zudem über zwei seitliche Auswerfer komplett verriegelt werden. Um für das Anlegen der Felle aus der Bindung zu steigen, genügt nun ein einziger Handgriff, der den Vorderbacken zusammendrückt und die Auswerfer umlegt. Besonders praktisch daran ist, dass sich der Ski somit direkt in den Händen des Rennläufers befindet und die Felle im Handumdrehen angelegt sind. Ski auf den Boden, Klick vorne – und schon geht es binnen weniger Sekunden weiter im Race-Modus bergauf. Die neue P49 Race-Bindung wird komplett in Deutschland produziert und besteht aus leichten Aluminiumkomponenten und dem thermoplastischen Kunststoff POM, der besonders stabil und temperaturresistent ist. Zusammen mit dem High-Tech Race-Schuh DYNAFIT DNA Pintech by Pierre Gignoux bildet die Bindung die perfekte Einheit für anspruchsvolle Skitouren-Rennläufer. Eine Ausweitung des zum Patent angemeldeten Pin-Systems auf weitere Spielarten des Skitouren-Sports ist in den kommenden Jahren geplant.“