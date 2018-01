 Neuer Lawinen-Airbag: Scott Backcountry Patrol AP 30

Mit dem Backcountry Patrol AP 30 wird Scott einen brandneuen Lawinen-Rucksack auf der ISPO 2018 präsentieren. Die Auslösung des Lawinen-Airbags funktioniert über das neu entwickelte Alpride E1 Airbag-System. Dessen „Superkondensator-Technologie“ soll zusammen mit dem außergewöhnlichen Design eines der bisher leichtesten, elektrischen Airbag-Systeme ergeben. Scott gibt ein Gesamtgewicht von 2670 g für den Backcountry Patrol AP 30 an (1390 g Rucksack, 1280 g Alpride System).

Elektrisch betriebener Lawinen-Airbag

Das neue Alpride-System soll die Limitierung von Batterien eliminieren und in Temperaturen von -30 zu +50 Grad Celsius funktionieren. Den Lebenszyklus gibt Scott mit über 500’000 Aufladungen an (max. Ladezeit: 20 Minuten), zudem seinen Alpride E1 Airbag-System und der Rucksack „füreinander und miteinander“ designt worden. Das Alpride E1 System wird in der Saison 2018/2019 exklusiv bei Scott zum Preis von 900,00 EUR erhältlich sein.