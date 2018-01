 Neue Pin-Bindung: Marker „Alpinist“

Zwei Jahre Entwicklungsarbeit hat Marker nach eigenen Angaben in seine neue Pin-Bindung „Alpinist“ investiert. Auf den ersten Blick sind besonders die 245 Gramm Gewicht (mit Bremse 335 g) pro Bindung beeindruckend. Laut Marker wird dies durch „eine neuartige Konstruktion und in Kombination mit HighTech-Material bei Vorder- und Hinterbacken“ erreicht. So sei am Vorderbacken 30% langfaseriges Karbon eingearbeitet, was zugleich der Steifigkeit diene. So kommt der Vorderbacken mit lediglich zwei Federn aus (die Freetouring-Bindung Kingpin von Marker hat sechs Federn).

Full-flat-Modus, Anti-Ice-Pads

Der Hinterbacken der Marker Alpinist bietet mit 0°, 5° und 9° drei optionale Steighilfen. Erfreulich ist hier, dass mit 0° eine „Full-Flat“-Einstellung für lange, flache Strecken verfügbar sein wird. Laut Marker lassen sich die Aufstiegshilfen der Alpinist mit dem Stockteller bedienen. In Ausgangsposition des Hinterbackens ist die mittlere 5°-Stufe „voreingestellt“, über eine Drehung des Hinterbackens um 180° ist die flachere und steilere Steighilfe erreicht.

Horizontal wird sich die Marker Alpinist um insgesamt 15 Millimeter (+- 7.5mm) l in der Länge verstellen und damit auf jeden kompatiblen Skischuh einstellen. Sowohl im Aufstieg als auch in der Abfahrt gewährleistet die Marker Alpinist eine dynamische Längenkompensation von 4 Millimetern beim Flexen des Skis, etwa wenn der Ski in einer Geländemulde an Tip und Tail aufgebogen wird. Eine optische Einstiegshilfe zeigt die Position der Pins am Vorderbacken an und soll so den Einstieg in die Bindung erleichtern. Sowohl an Vorder- und Hinterbacken hat Marker bei der Alpinist „Anti Ice Pads“ verbaut: Kleine Einsätze aus dynamischem Elasthomer sorgen dafür, dass sich Eis bei Öffnen und Schließen des Vorderbackens löst und sich auch unter den Federn der Bremsen kein Eis ansammelt.

Zwei DIN-Versionen erhältlich

Das mit 38 Millimetern recht breite Bohrbild soll bei der Abfahrt für gute Kraftübertragung auf den Ski sorgen. Die einstellbare Seitenauslösung „Heel Side Release“ gewährleistet wiederum das korrekte Auslösen an der Ferse im Falle eines Sturzes. Die vertikale Auslösung wird über den verbauten U-Bügel gesteuert, in dessen Enden (Pins) die Ferse des Tourenschuhs einrastet. Je nach Härte des U-Bügels kommt die Alpinist in zwei verschiedenen DIN-Versionen auf den Markt: Die „Marker Alpinist 9“ wird einen DIN-Bereich von 4-9 bieten, die „Marker Alpinist 12“ einen DIN-Bereich von 6-12. Alle Pin-Harscheisen von Marker, inklusive einer neuen 80 Millimeter Version, sind sowohl mit der KingPin als auch mit der neuen Alpinist kompatibel.

Medien zufolge wird die Marker Alpinist bei Markteinführung zum Winter 2018/19 etwa 300 Euro kosten.