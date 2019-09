 Grosse Zinne: Dani Arnold mit neuem Speedrekord

Der Schweizer Arnold überholt in der Wand zwei Seilschaften und am Gipfel eine weitere, ehe er, überwältigt von seinen Gefühlen, ganz oben steht: «Dieser Erfolg bedeutet mir sehr viel. Vor weniger als zwei Monaten war ich auf meinem ersten 8000er – wer sich im Klettern auskennt weiss, dass man danach nicht in seiner besten Form und eher müde ist. In so kurzer Zeit wieder so fit zu werden, ist schon cool!», schwärmt Dani kurze Zeit später. Wie stolz der Urner auf seine Leistung ist, verrät er mit einem Augenzwinkern: «Fast alle grossen Bergsteiger haben an den Zinnen ihre Spuren hinterlassen – jetzt gehöre ich auch ein wenig dazu.»