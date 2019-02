 FutureLight: The North Face will Outdoor-Kleidung revolutionieren

Outdoor Guide: Welche Relevanz hat die Einführung von Future Light für die Marke The North Face?

Scott Mellin: The North Face ist eine Marke mit Fokus auf Produkt-Innovationen. Fakt ist, dass wir uns auf diesem Weg für eine gewisse Zeit verirrt haben. Aber FutureLight ist der Beginn einer neuen Phase von Innovationen. Ich bin wirklich begeistert, dass in den nächsten Jahren in der Produktfamilie FutureLight eine ganze Serie innovativer Produkte folgen werden. Als weltweit grösste Marke ist es für uns sehr wichtig, die Outdoor-Branche anzuführen – auch mit verantwortungsvollem und umweltfreundlichem Handeln. FutureLight ist die bedeutendste Weiterentwicklung in der rund 60-jährigen Geschichte der Produktkategorie Hardshell-Jacken. Die Geschichte der Oberbekleidungsmaterialien zusammengefasst könnte auch so lauten: Fell, gefilzte Wolle, Plastikjacken, Goretex, FutureLight.

Welche Investitionen – Zeit und Geld – stecken hinter der Technologie?

Wir haben dieses Projekt im ersten Quartal 2017 gestartet – unsere Materialspezialisten zusammen mit den Verantwortlichen für die Lieferkette. Es war kein einfaches Projekt, aber mit dem vollen Engagement des globalen Führungsteams konnten wir in zwei Jahren etwas erreichen, was andere Lieferanten in 40 Jahren nicht geschafft haben. Eine Sache, die ich früh in meiner Zeit bei The North Face gelernt habe ist, dass die Grösse und das Fachwissen unserer Produkt-, Material- und Supply Chain Teams nicht zielgerichtet genutzt wurden. FutureLight ist das Resultat der Fokussierung all dieser Kräfte auf ein einziges Projekt.