 Fritschi stellt neue Tourenbindung Xenic 10 vor

Mit der Xenic 10 will Fritschi sein Portfolio an Tourenbindungen komplettieren. Mit den Modellen Vipec sind die Allround-Tourengeher und Freerider/Freetourer bereits gut bedient. Nun soll die Xenic 10 auch die Wünsche der Gewichtssparer erfüllen – laut eigener Aussage als «innovatives Paket an Komfort, Sicherheit und Performance.»

Auf den ersten Blick erscheint die Fritschi Xenic 10 wie eine reine Pin-Bindung, die vom Gewicht und vom Funktionsumfang her mit der Marker Alpinist 12 oder der Dynafit Speedfit konkurrieren dürfte. Der Hinterbacken ist drehbar, der Skistopper offensichtlich fix montiert. (Update: Laut Fritschi wird der Stopper demontierbar sein.)