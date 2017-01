 Fake-Fotos am Everest

Ein indisches Ehepaar hat sich mit offenbar manipulierten Gipfelfotos vom Mount Everest zwei Besteigungsurkunden organisiert. Laut verschiedenen Medienberichten gaben Dinesh Chandrakant Rathod und Tarkeshwari Chandrakant Bhelerao, beide 30 Jahre alt, Anfang Juni eine Pressekonferenz in Kathmandu. Sie behaupteten, am 23. Mai 2016 als erstes indisches Ehepaar den Gipfel des Mount Everest erreicht zu haben. Das nepalesische Tourismusministerium händigte ihnen daraufhin am 10. Juni Besteigungsurkunden aus.

Besteigung per Photoshop

Der indische Bergsteiger Satyarup Siddhantha, der am 21. Mai den Gipfel des Everest erreicht hatte, entlarvte die vorgelegten Gipfelfotos allerdings als seine eigenen Aufnahmen. Das Ehepaar hatte offenbar die eigenen Gesichter hineinmanipuliert.

Das Ehepaar arbeitet laut Medienberichten bei der indischen Polizei. Am Everest waren sie mit der Organisation Makalu Adventure Treks unterwegs.