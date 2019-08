 Endspurt in der Wasser-Saison

»

Der Sommer meldet sich diese Woche nochmals zurück mit angenehmen Lufttemperaturen. Auch die Wassertemperaturen können da locker mithalten: 22 Grad sind’s am Zürichsee, 21,4 Grad am Bodensee und immerhin noch 20 Grad am Vierwaldstättersee. Deshalb gilt – das Element Wasser nochmals intensiv geniessen, bevor’s zu spät ist. Zum Beispiel auf dem SUP – schult das Gleichgewicht, beansprucht und trainiert gleichzeitig die komplette Rumpf- und Rückenmuskulatur, die nicht nur bei der steigenden Zahl von «Bildschirmarbeitern» ein Schwachpunkt ist. Was es dazu braucht? Nicht viel mehr als eine Badehose und zwei Produkte, die wir an dieser Stelle aus Erfahrung gerne empfehlen: Das aufblasbare AIRBOARD CRUISER SUP, das sich als praktisches Einsteigermodell (Komplettset inkl. Paddel, Pumpe und Rolltasche) eignet.