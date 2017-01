 Eiger-Nordwand: „Metanoia“ wiederholt

„Jeff hat neue Massstäbe gesetzt“ Vom 28. bis 30. Dezember haben Thomas Huber, Roger Schaeli und Stephan Siegrist die erste Wiederholung von „Metanoia“ (7, A4, M6) in der Eiger-Nordwand geklettert. Der Amerikaner Jeff Lowe hatte die Route im Winter 1991 solo in neun Tagen erstbegangen. Thomas Huber schildert aus erster Hand, wie der Respekt vor Lowes Leistung während der ersten Wiederholung wuchs und wuchs.

Titelbild: Archive Metanoia / Text: Thomas Huber

„Schwierigkeiten von 7, A4, M6 hören sich schon mal ziemlich spannend an, noch dazu in der 1800 Meter hohen Nordwand des Eiger. Hinter diesen Fakten verbirgt sich ein geheimnisvoller Name: „Metanoia“, aus dem Griechischen, was nicht weniger bedeutet als „Busse“ oder „Innere Umkehr und neue Weltsicht.“ Das verspricht ein forderndes Abenteuer!

Im Februar 1991 stieg Jeff Lowe, der amerikanische Ausnahmebergsteiger, alleine in die verschneite Nordwand des Eiger. Sein Ziel: eine direkte, bisher noch nicht gekletterte Linie bis zum Gipfel! Sein Leben war zu dieser Zeit sehr turbulent, finanziell stand er am Abgrund und viele seiner Freunde sahen in seinem Tun sogar selbstmörderische Absichten. Wenn die Wirklichkeit seines Lebens damals auch wahrlich nicht erfolgreich war, so funktionierte Jeff in der steilen eisigen Welt der Eigernordwand perfekt. Alleine trotzte er den Stürmen, kletterte über verschneite Felsplatten, bewältigte Passagen in technischer Kletterei bis A4, oft weit weg von einer guten Sicherung.

Die Eiger-Nordwand. Bild: Archive Metanoia

Lowes Erstbegehung: Kein Grenzgang, sondern in einer anderen Welt Es war kein „Grenzgang“, wie wir Bergsteiger ein Abenteuer dieser Art gerne beschreiben. Er war in einer anderen Welt, jenseits der üblichen Realität, wo nur die ureigenen Instinkte und die Intuition dich überleben lassen. Lediglich die Liebe zu seiner Tochter war die einzige Verbindung in die „normale“ Welt. Nach 9 Tagen erreichte er den Ausstieg. Kurz vor einem erneuten Sturm holten seine Freunde ihn mit dem Hubschrauber zurück ins Leben. Er nannte sein neuntägiges Vakuum „Metanoia.“ Sein Leben hatte eine neue Perspektive. Er meisterte danach alle Herausforderungen mit der Einstellung, mit Raffinesse und Feingespür hart an sich zu arbeiten und dabei zugleich Spass zu haben. Diese Geschichte hat mich inspiriert und mich neugierig gemacht.

Es gibt nur eine ungenaue Routenbeschreibung. Keiner weiss wirklich, wo die Route genau verläuft oder wie schwer sie ist. Die Route wurde zwar einige Male versucht, aber bis heute nicht wiederholt. Dazu kommt noch dieser geheimnisvolle Name. Es hört sich ja fast so an wie das Tor zu einer neuen Erkenntnis! Stephan Siegrist, der schon über 30 Mal in der Eigerwand war, liess sich sofort für diese Geschichte begeistern. Er brachte Roger Schäli ins Spiel, der schon zweimal an der benachbarten Japanischen Direttissima unterwegs war. Ich bekam von Jeff noch wertvolle Informationen über die Routenführung, und dann stand dem Unternehmen „Metanoia“ nichts mehr im Weg.

Roger Schaeli in der "trockenen" Seillänge direkt über der Hinterstoisser-Traverse. BIld: Archive Metanoia

Die Hilfsseile werden rausgeschnitten Eine Woche vor Weihnachten fuhr ich bei perfektem Wetter in die Schweiz. Jetzt oder nie! Wir stiegen im Stirnlampenlicht seilfrei über den Vorbau der Eigernordwand und querten unter dem schwierigen Riss, der erste Schlüsselstelle der Heckmair-Route, nach links bis zum Toni-Kurz-Überhang. Es ein beklemmendes Gefühl unter dem Überhang zu stehen, wo vor genau 80 Jahren der Berchtesgadener Bergsteiger Toni Kurz vor seinen Rettern im Seil hängend mit den Worten „Ich kann nicht mehr“ verstarb. Es wurde hell, alles war ruhig, es war gut. Mit stillen Gedanken aus der Heimat querte ich weiter nach links zum Einstieg von Jeffs „Metanoia“. Steff machte sich fertig für den Vorstieg. Es war kalt, windstill, perfektes Wetter! Roger sicherte, ich fror und Steff arbeitete sich über besten Fels die erste Seillängen hinauf. Eine alte eingeknüpfte Reepschnur erleichterte den Aufstieg über den kompaktesten Teil. Wir kamen zwar schneller vorwärts als gedacht, aber dieses Hilfsseil nahm uns ein bisschen das Abenteuer. Soweit wie möglich schnitten wir mit dem Messer alles raus! Wir kreuzten den Hinterstoisser-Quergang. Roger beschäftigte sich zwei Stunden mit Birdbeaks, Hookmoves und Spindrift, und das für 35 Meter. Spätestens jetzt wurde uns bewusst, dass Jeff damals alles gegeben haben muss!

Die Tage sind kurz und in der Dämmerung erreichten wir das Ende des Zweiten Eisfelds. Nach einer Stunde hatten wir ein gutes Biwak aus dem Eis gehackt und freuten uns auf eine warme Suppe. Roger und Steff, die schon so oft in der Wand waren und dort zahllose Biwaks hinter sich gebracht hatten, erzählten sich Witze, lachten und fühlten sich wohl. Ich hingegen war immer noch ein wenig angespannt. Immerhin sind wir in „der Wand,“ am Eiger. Vor genau 20 Jahren war auch ich dort im Winter unterwegs, mit meinem Bruder Alexander und Berchtesgadener Freunden. Wir brauchten volle drei Tage bei sehr winterlichen Verhältnissen auf der klassischen Heckmair!

Schweizer Humoranfall am Zweiten Eisfeld Heute hatten wir weit bessere Verhältnisse, nahezu perfekt. Dafür sind wir aber an einer der schwierigsten Routen am Eiger unterwegs, an einer Direttissima, auf der Metanoia. Schemenhaft erahnte ich die über uns ausbauchende Gipfelwand. Sie sah bedrohlich aus, schwierig und verrückt. Hin und wieder versuchte ich zwar über diese Witze auf Schwyzerdütsch zu lachen, aber ich war zu sehr in Jeffs Geschichte versunken. Mit unseren Schlafsäcken war das Biwak erträglich: „A guada hoits aus und jammert net,“ aber wirklich schlafen konnte keiner von uns. Metanoia beschäftigte uns alle in unseren Wachträumen! Vielleicht war auch der Schweizer Humoranfall am Abend eine Art Stressbewältigung in Anbetracht von all dem, was uns noch bevor stand.

Thomas Huber klettert die erste steile Wandsektion nach dem Zweiten Eisfeld. Bild: Archive Metanoia

Um 5 Uhr früh dann raus aus dem Schlafsack, rein in die kalte Nacht, der Gaskocher surrte und schmolz den Schnee. Halb 6 endlich ein warmer Kaffee, ein Müsliriegel und dann los. Im Zickzack kletterten wir über kombinierte Passagen und kleine Eisfelder zum ersten grossen Wandriegel. Ich sortierte einen doppelten Satz Cams, Stopper, Haken, Beaks am Klettergurt und war bereit für Metanoia! Vier Stunden brauchte ich für vier Seillängen und sie hatten alles, was Klettern zu bieten hat: Momente, wo stürzen nicht angesagt ist oder zumindest sehr unangenehm wäre, Seilzugquergänge, technische Passagen, Runouts im brüchigen Fels über zweifelhafte Zwischensicherungen und komplizierte Standplätze in fragwürdigem Fels.

„Mit der Eiger-Erfahrung von Steff und Roger hatten wir die optimalen Voraussetzungen! Alles das, was Jeff nicht hatte!“

Das Gelände über uns legte sich ein wenig zurück. Ich war froh, dass alles gut gegangen ist, bin aber mental richtig ausgepowert! Steff übernahm sofort die Führung. Es wäre gut, wenn wir heute noch das Zentralband erreichen würden, die beste Möglichkeit, einen guten Biwakplatz zu finden. Jetzt erkannten wir unser Potential, das Team funktionierte perfekt, jeder ersetzte jeden und mit der Eiger-Erfahrung von Steff und Roger hatten wir die optimalen Voraussetzungen! Alles das, was Jeff nicht hatte! Er war alleine, konnte sich nur auf sich selbst verlassen und war zuvor noch nie in der Wand gewesen. Nach jeder harten Passage, die hinter mir lag, versetzte ich mich in seine Lage. Sein Kampf lief wie ein Film vor meinen Augen ab: Es ist im Prinzip Wahnsinn, was er damals geleistet hat!

Abendblick in Richtung Thuner See. Bild: Archive Metanoia

Steff kletterte über steiles Eis und schwarzbrüchigen Fels auf das Zentralband und schon wieder funkelten über uns die Sterne. Die Tage sind kurz, verdammt kurz! Es war fünf Uhr, stockdunkel und der Name „Zentralband“ versprach nicht das, was er vorgibt zu sein. Klein, abschüssig und kein Ort, wo wir zu Dritt biwakieren könnten. Roger querte horizontal 70 Meter nach links auf eine Kanzel. Endlich ein guter Platz für unser nächtliches Lager. Als wir dann bei ihm waren, ist es bereits sieben Uhr und es hat unerwartet leicht zu schneien begonnen. Es war jetzt gut hier zu sein, ein spektakulärer Biwakplatz!

Zaungäste einer nächtlichen Bergung Über uns schützte uns ein mächtiger Überhang vor Steinschlag und Spindrift, unter uns brach die Wand überhängend ab. Eine Oase in der wilden Welt des Eiger, unser Adlerhorst. Wir kochten, assen, aber die Witze blieben heute verhalten. Wir bekamen von Charly noch einen aktuellen Wetterbericht. Der sagte uns stürmische Zeiten voraus. Der Schneefall sollte nicht das Problem sein. Der klingt in der Nacht ab. Aber der Wind sollte am nächsten Tag auf Süd drehen. Das bedeutete Föhn, und das mit bis zu 60, 70 Stundenkilometern. Steff meinte, dass wir dann keine Chance hätten. Der Spindrift würde ein Klettern in der Gipfelzone unmöglich machen und der vom Wind ausgelöste Steinschlag war wieder eine ganz andere Geschichte! Mit dieser gedämpften Stimmung kuschelten wir uns in unsere Schlafsäcke. Kein Traum, es war plötzlich taghell! Vor uns schwebte ein Helikopter im Schneegestöber und beleuchtete unseren Biwakplatz mit seinen Suchscheinwerfern. Wir gaben ein Zeichen, dass alles okay ist. Wir waren nicht das Ziel dieser nächtlichen Suche. Er flog weiter, rüber zu den Ausstiegsrissen. In der folgenden Stunde waren wir Zaungäste einer Longline-Bergung zweier Bergsteiger aus den „Spinne.“ Und das in der Nacht bei leichtem Schneefall. Verrückt! Es war mittlerweile kurz vor Mitternacht. Die halbe Nacht war vorbei, endlich Ruhe und es schneite weihnachtlich.

Stephan Siegrist sichert Roger Schaeli unterhalb des Zweiten Eisfelds. Bild: Archive Metanoia

Übers Stollenloch zum Weihnachtsbraten Frühmorgens hatte sich in der Nordwand vieles verändert. Das schwarze, bedrohliche Bollwerk über uns war vom Schnee angezuckert. Es war windig, Wolken hüllten uns immer wieder ein und es war höchst ungemütlich. Besser gesagt, es war winterlich! Kein guter Tag für die Eiger. Die einzig richtige Entscheidung war der Rückzug. Anfangs überhängend an kunstvoll gebastelten, manchmal fragwürdigen Abseilständen traten wir den Rückweg an. Staublawinen und Spindrift wurden zum ständigen Begleiter. Es ging über die Eisfelder zum Hinterstoisser-Quergang, dann der schwierige Riss und dann nach acht Stunden endlich das Stollenloch. Wir waren in Sicherheit und das einzige, worauf wir uns freuten, war Weihnachten zu Hause. Es gab an diesem Tag gemessene Windgeschwindigkeiten von 180 Stundenkilometern in der Gipfelregion des Eiger! Kurz nach Heilig Abend, am 27.12., gab uns das Wetter erneut eine Chance. Metanoia lässt uns nicht los. Wir standen wieder unter dem Toni-Kurz-Überhang. Heute wollten wir die ersten Längen fixieren und morgen durchstarten! Unser neuer Plan war, nach dem Fixieren mit nur einem Biwak durch die Wand zu kommen. Heute stieg Roger vor. Eine kunstvolle und schwierige Aufgabe aus Beaks, Hooks, wackeligen Mixedpassagen. Alles dauerte länger als gedacht, weil wir an vielen Stellen das Hilfsseil rausgeschnitten hatten! Es war kalt, aber wir schafften genau das, was wir uns vorgestellt hatten.

Die erste Wiederholung von „Metanoia“ 28.12. Wieder Sturm, wir kletterten über den Vorbau, Spindrift und Staublawinen von allen Seiten. Es machte keinen Sinn, weiter zu gehen. Wir flüchteten ins Stollenloch und sassen zwei Stunden später vor einem Schweizer Rösti und einer Halben Bier in der Station Eiger-Gletscher. Heute hätten wir keine Chance gehabt. Wenn wir Silvester bei unseren Familien feiern wollten, müsste jetzt aber alles perfekt laufen.

Thomas Huber in einer der schwierigeren Seillängen von "Metanoia". Bild: Archive Metanoia

29.12. Der Wind wird schwächer und auch Charly gab uns für die nächsten Tage grünes Licht. Heute kürzten wir ab und stiegen über das Stollenloch in die Wand. Wir querten über Eisfelder zu unseren Fixseilen. Zwei Stunden später waren wir drei dann wieder als Seilschaft unterwegs mit dem Ziel, das Zentralband, unser Biwak am Eagles Nest, zu erreichen. Jeder kletterte dieselben Seillängen im Vorstieg wie vor einer Woche. Wir waren schnell, die Stimmung war perfekt. Um vier Uhr erreichten wir das Zentralband. Steff fixierte noch eine Seillänge, während ich die 70 Meter horizontal nach links zu unseren Biwakplatz querte. Wir nannten diesen luftigen Quergang Eagle’s Traverse. Bald funkelten wieder die Sterne, im Tal die Lichter von Grindelwald. Da unten bereiten viele schon den Jahreswechsel vor oder sassen mit Freunden zusammen, tranken ein Bier und resümierten das letzte Jahr. Wir hingegen lagen in unseren Schlafsäcken in einer ganz anderen Wirklichkeit, in der Welt von Metanoia.

„In dieser abschüssigen Nische verbrachte Jeff nochmals zwei Nächte im Sturm. Wir verweilten nur Minuten an diesem Ort.“

Stephan Siegrist in der dritten Seillänge nach dem Zentralband. Bild: Archive Metanoia

30.12. Steff war am scharfen Ende des Seils unterwegs und fand Jeffs Weg durch brüchige Risse und Verschneidungen. Ich kletterte am scharfen Ende zurück an der Eagle’s Traverse. Nach zwei Seillängen übernahm Roger wieder die Führung. Ein kleiner Runout über eine Platte, dann der überhängende Kamin, den Jeff als die schönste Seillänge seiner Route bezeichnet. Schön ist was anderes: alles ist lose, brüchig, ernsthaft und extrem steil. Roger kletterte eine volle Länge von 60 Metern bis zur Hermit Cave unterhalb der Fliege, einem kleinen Eisfeld rechts oberhalb der Spinne. In dieser abschüssigen Nische verbrachte Jeff nochmals zwei Nächte im Sturm. Wir verweilten nur Minuten an diesem Ort. Es war zwei Uhr und wir hatten noch die Chance, heute den Ausstieg zu erreichen. Wir stiegen über das kleine Eisfeld der Fliege in die Ausstiegsrisse. Noch eine komplizierte, brüchige Seillänge, dann trafen wir auf die Japaner Direttissima. Roger kennt die „Japaner“ und war unser Joker. Er war schnell und wir kletterten entlang alter Fixseile und Ringbohrhaken zum letzten Eisfeld. Hier hatte Jeff seinen Rucksack zurückgelassen, den Josh Wharton 2011 anlässlich der Filmaufnahmen für den Dokumentarfilm „Metanoia“ geborgen hatte.

Nach der ersten Wiederholung von "Metanoia": Thomas Huber, Roger Schaeli, Stephan Siegrist (von links). BIld: Archive Metanoia

„Jeff hat mit Metanoia neue Maßstäbe im Alpinismus gesetzt“ 20 Meter unter dem Ausstieg, schon in der Dämmerung. Dann noch ein letztes Zeichen von Jeff: eine alte Bong mit blauer Markierung. Von hier ist er nach 9 Tagen in der Wand ohne Seil weitergeklettert bis zum Ausstieg, zurück ins Leben. Auch wir erreichten jetzt den Ausstieg. Hinter uns lag ein kaltes Abenteuer einer verrückten Route durch die Eiger Nordwand! Die bereits untergangene Sonne färbte den Himmel in ein unwirkliches Licht und wir hatten heute verstanden, warum das hier „Metanoia“ heisst. Jeff hatte mit „Metanoia“ bewiesen, dass alleine mit dem Herzen unmögliche Herausforderungen gemeistert werden können. Er hat mit seiner Begehung neue Massstäbe im Alpinismus gesetzt. Diese Metanoia, die neue Sichtweise auf die Welt und die Einstellung auf das Leben, helfen Jeff heute, seiner schweren Erkrankung mit Frohsinn, Mut und Liebe zu begegnen. Diese Haltung inspiriert mich für mein Leben, und wir drei, Steff, Roger und ich sind dankbar, Metanoia fünf Tage lang gelebt zu haben. Und morgen feiern wir ein neues Jahr!“