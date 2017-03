 Jetzt bewerben: Discovery Days

Euer Abenteuer vor grossem Publikum: Die Bewerbungsphase für das Nachwuchsfestival «Discovery Days» im September 2017 in Laax ist gestartet

Bei den Discovery Days am 29. und 30. September in Laax in der Schweiz können Abenteuer-Beginner vor großem Publikum von der Reise ihres Lebens erzählen. Nach dem Motto „Du hast die Welt entdeckt, wir entdecken dich“ möchten die Veranstalter – Explora, Mundologia und Grenzgang – Nachwuchs-Vortragskünstlern die Möglichkeit geben, sich auf der Bühne auszuprobieren. Mit packenden Bildern und Filmaufnahmen erzählen sie live und persönlich von ihren einmaligen Abenteuern.