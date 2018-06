 Discovery Days 2018

Die Discovery Days gehen in die zweite Runde und mit ihnen 18 neue, spannende Themen, welche von einer Fach-Jury ausgewählt wurden.

Am Freitag, 28. und Samstag, 29. September 2018 ist es soweit. Im Riders Hotel in Laax könnt ihr im Halbstundentakt spannende Abenteuer, unglaubliche Geschichten und tolle Bilder aus der ganzen Welt erleben. Gesucht werden die besten Live-Reportagen, die beste Fotografie und die beste Story. Die Abenteurer, Forscher und Fotografen entführen euch von Afrika bis Indien, vom tiefsten Urwald bis auf die höchsten Berggipfel und an die entlegensten Orten dieser Welt. Wir reisen zu Fuss, mit Fahrrad, Kajak, Motorrad und Kite. Wir entdecken fremde Länder, Kulturen und Menschen und lernen neue Handwerke und Traditionen kennen. Selbst skurrile Aussteiger, Eishöhlen und fremde Wohnungen lassen wir nicht unbesucht.

An den Discovery Days können wir dem Alltag entfliehen und zwei Tage staunen, lernen und lachen. Es ist ein Fest für Träumer, Querdenker und Quermacher. Ausserdem werden uns die Discovery-Sieger 2017 „Leavinghomefunktion“ am Donnerstagabend als Auftakt ihren Gesamt-Vortrag präsentieren (ausser Konkurrenz natürlich).

Das Rahmenprogramm wird durch das Transa Outdoor Festival und dem Brand Village im Rocksresort perfekt ergänzt. An den Abenden dürfen wir die Konzerte von „Me & Marie“ und „William White“ in der Zeltstadt geniessen.

Festival-Daten:

Donnerstag, 27.09.2018 um 19:30 Uhr –„Leavinghomefunktion“

Freitag, 28.09.2018 von 13:00 bis 19:30 Uhr

Samstag, 29.09.2018 von 11:00 bis 20:30 Uhr

Veranstaltungsort: Riders Hotel, Laax

Weitere Informationen und Vorverkauf: www.discovery-days.ch