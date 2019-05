 Bergfilmfestival: Mountains on Stage

»

Mit zum Programm gehören die Filme «MISSION» über Mountainbiken in Namibia, «Between the lines», der die Abenteuer des Steilwandskifahrers Vivian Bruchez erzählt, «Under Dog» Damian Hall läuft den Ultra Trail du Mont Blanc, beim «Pathan Project» erforscht ein belgisch-französisch-argentinisches Kletterteam eine Wand im tiefsten Pakistan, «Liv along the way» zeigt Liv Sansoz, wie sie alle 4000er der Alpen besteigt, und «Age of Ondra» dokumentiert Adam Ondras Begehung der ersten Kletterroute im Grad 9c. Alle Infos gibt es auch unter www.mountainsonstage.com