 Adventsgewinnspiel: Der Outdoor Guide beschenkt euch! Mit dem OR Transcendent Down Hoody

3. Advent: Outdoor Research Transcendent Down Hoody

Warm, gut zu komprimieren und unglaublich leicht: So sorgt das Outdoor Research Transcendent Down Hoody dafür, dass Dein Körper auf Betriebstemperatur bleibt, selbst wenn die Temperaturen fallen.

Möglich macht dies die RDS-zertifizierte, hochqualitative Daune mit 650 cuin Füllkraft. Zum Einsatz kommt das Down Hoody entweder bei morgendlichen Skitouren, als zweite Lage beim Pistenskifahren, wenn es auf einer Bergtour am Gipfel zu stürmen beginnt, oder auch im Camp, nachdem die Sonne untergegangen ist. Somit ist das Down Hoody ein wahrer Outdoor-Alleskönner

Aussenhaut: Die Jacke besteht aus 100 % Polyester 20D Ripstop Shell

Isolation: gefüllt ist die Jacke mit 650 cuin und RDS-zertifizierteGänsedaune

Die Jacke ist wasser- und winddicht

die Kapuze ist anpassbar

die rechte Aussentasche dient gleichzeitig als Packsack.

ewicht: in Größe L: 435 Gramm

UVP: CHF 249,-

Unsere Frage: In wie vielen Farben gibt es das Transcendent Down Hoody?

So könnt ihr gewinnen!

Ablauf: Outdoor Guide auf Facebook liken und die Antwort mit euren Kontaktdaten bis zum 18.12.2017 an advent@outdoor-guide.ch senden. Betreff: 3. Advent. Unter allen richtigen Einsendungen losen wir einen Gewinner aus. Der Gewinner wird von uns per Mail benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen Adventsgewinnspiel:

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen. Alle personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden ausschliesslich zum vereinbart vorgesehenen Zweck gespeichert und genutzt und ggfs. für den Versand des Gewinnes weitergegeben. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Meldet sich ein Gewinner bei erbetener Antwort nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt.