 Adventsgewinnspiel: Der Outdoor Guide beschenkt euch! Mit einem Mammut Barryvox S

Schneesichere Weihnacht: Das Christkind bringt ein LVS

Mit dem Adventsgewinnspiel des Outdoor Guide verkürzen wir die Zeit bis Weihnachten: Auch am letzten Adventssonntag gibt es hier ein hochwertiges Outdoor-Produkt zu gewinnen. Da am 4. Advent auch das Christkind kommt, bescheren wir euch mit einem aktuellen LVS-Gerät Mammut Barryvox S. Was ihr dafür tun müsst? Schenkt dem Outdoor Guide ein Like auf Facebook und beantwortet die Frage im Anschluss an die jeweilige Produktvorstellung. Mit etwas Glück gehört ihr zu den Gewinnern. Der Outdoor Guide wünscht frohe Weihnachten und einen schneereichen Start 2018!