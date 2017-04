Absolut I(r)re!

Infoblatt Trekking Irland

Allgemein

Irland ist ein Muss für Reise- und Outdoor-Begeisterte. Natur und Kultur ergänzen sich sehr harmonisch, Reisende können innerhalb weniger Stunden wählen zwischen intensivem Menschenkontakt und völliger Einsamkeit. Die Westküste zeichnet sich durch sehr wilde, raue Landschaften aus. Querfeldein zu gehen ist oft nicht möglich – doch die Küste entlang des Wild Atlantic Way ist durchzogen von gut ausgeschilderten Weitwanderwegen. Typisch für die Westküste sind neben schroffen Bergen, wilden Küstenabschnitten, in die sich immer wieder leuchtend weisse Sandbuchten schmiegen, und endlosen Steinmauern vor allem kleine Küstenstädtli mit hervorragendem Seafood. Trekking-Freunde, die kein Problem mit auch mal schlechtem Wetter haben, werden Westirland lieben.

Infos

Allgemeine Informationen zu Irland und weiterführende Links findet am auf http://www.ireland.com/de-ch/. Diverse Broschüren und Kartenmaterial lassen sich direkt online herunterladen: http://www.ireland.com/de-ch/brochures/.

Zahlreiche weitere hilfreiche Infos, u.a. zu Outdoor-Aktivitäten, gibt es unter: http://irish-net.de

Ausrüstung

Normale Wanderausrüstung. Stöcke erleichtern das «Manövrieren» in dem teilweise sehr wilden und manchmal weglosen Berggelände. Wer im Zelt übernachten möchte, sollte zusätzlich die entsprechende Ausrüstung für Mehrtages-Trekkingtouren (Zelt, Matte, Schlafsack, Kocher, etc.) mitnehmen. Outdoor-Ausrüstung kann am besten nach der Landung in Dublin gekauft werden; in Galway selbst wird es schwierig, hochwertiges Equipment zu besorgen.

Anreise

Mit dem Flugzeug nach Dublin oder Cork. Von dort am einfachsten per Mietwagen. Alternativ mit Bussen: http://www.buseireann.ie.

Wir empfehlen bei einer Einreise via Dublin auf jeden Fall noch mindestens einen Tag UND einen Abend für die irische Hauptstadt einzuplanen – es lohnt sich!

Unterkünfte

Unter http://www.bandbireland.com findet sich eine grosse Anzahl an landestypischen Bed & Breakfast Unterkünften.

Karte

Genaues Kartenmaterial der irischen Westküste: Ordnance Survey Ireland, Discovery Series, Kartenblätter 44-46, 51, 52, 57. https://www.osi.ie

Literatur

Rother Wanderführer / Irland: Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen. 50 Touren. Mit GPS Tracks. Von Ueli Hintermeister und Birgit Eder. Rother Verlag, 5. Auflage (6. April 2016). ISBN: 978-3763342730

Am 22. Mai 2017 wird folgendes Buch erscheinen: Irlands Westküste (25 Wanderungen). Von Hartmut Engel. Conrad Stein Verlag, 1. Auflage. ISBN: 978-3866865440

Zur Einstimmung (und auch so) absolut lesenswert: Mit dem Kühlschrank durch Irland. Von Tony Hawks. Goldmann Verlag, 11. Auflage. ISBN: 9783442446414

Text und Infos: Moritz Becher