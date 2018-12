 Reportage Freeride Frankreich

Ausgewählte Freeride-Abfahrten

Die Möglichkeiten für Freeride-Abfahrten in den Skigebieten der Tarentaise sind schier grenzenlos. Folgend haben wir eine kleine Auswahl an lohnenswerten Varianten zusammengestellt.

Col Pers – Le Fornet, Val d’Isere

Exposition: N

Schwierigkeit: mittel

Höhenmeter bergauf: –

Höhenmeter bergab: 1300

Beste Zeit: Januar bis April

Weite, hochalpine Hänge, die viele Variationsmöglichkeiten zulassen, warten am östlichen Rand des Espace Killy. Mit den Seilbahnen Fornet und Vallon de l’Iseran liftet man zum recht flachen Gletscherbecken Glacier du Grand Pissaillas. Vom Montet-Lift unterhalb der Point du Montet quert man dann in nordwestlicher Richtung bis zum Felseinschnitt am Col de Pers. Von hier geht’s bis zum Talboden fast 800 Höhenmeter im entspannten Sinkflug hinab. Je nach Lawinengefahr wählt man in dem kupierten Gelände etwas steilere oder flachere Linien. Im Tal führt eine Skispur zum Ziehweg zurück nach Le Fornet.

Alternative bei sicheren Verhältnissen und stabilem Wetter: Von der Bergstation des Montet-Lifts Richtung Süden queren und kurz aufsteigen zum Joch am Ende des Südgrates des Pointe du Montet. Von dort nordöstlich über den Glacier du Montet zum Col du Montet (3185 m). Nun über weite Getscher- und Moränenhänge in den Talgrund Richtung Refuge de Prariond und zurück nach Le Fornet.

Schlechtwetter-Alternative: Mit der Fornet Seilbbahn bis Chalet du Molard. Von hier nordseitig auf bewaldeten Hängen links und rechts der Gondel zurück zur Talstation.

Ouille de Cugnai, Val d’Isere (2910 m)

Exposition: SW – W – NW

Schwierigkeit: mittel

Höhenmeter bergauf: –

Höhenmeter bergab: 950

Beste Zeit: Dezember bis April

Entspannten Freeride-Genuss bieten die beiden Lines vom Ouille de Cugnai. Mit Seilbahn oder Sessellift geht’s aus dem Ortszentrum von Val d’Isere zum Solaise (2560 m). Von dort weiter mit den Sesselliften Glacier Express und Cugnai. An der Bergstation hat man nun die Wahl: Entweder man fährt südlich über den Grat ins Tal des Hochgebirgsbaches Ruisseau du Cugnai und dann unter den Felsmassiven der Roche des Fours westlich bis nordwestlich bis in den Talgrund des Ruisseau de la Calabourdane. Oder man wählt die Route über kupierte Almhänge. Sie führt von der Bergstation zunächst direkt nordwestlich um einen Felsriegel linker Hand. Danach westlich ebenfalls ins Tal des Ruisseau de la Calabourdane. Dort sollte man an der Bar Casse Croute (urchige Alp) auf jeden Fall einen Stopp einlegen. Wer auf das flache Schlussstück zurück nach Val d’Isere verzichten möchte, nimmt einige Hundert Meter unterhalb der Hütte den Sessellift Manchet Express zurück ins Skigebiet – und dreht die Runde vielleicht gleich noch einmal.

La Grande Motte (3456 m) – Grande Balme, Tignes (2827 m)

Exposition: N – NO

Schwierigkeit: schwer

Höhenmeter bergauf: 250

Höhenmeter bergab: 1500

Gefahren: Neben Spalten und Absturzgefahr am Grande Motte Gletscher. Auch am Grande Balme Absturzgefahr durch Klippen. Route nur bei guten Sichtverhältnissen empfehlenswert.

Beste Zeit: Januar bis April

La Grande Motte und die Rochers del la Grande Balme, wo regelmässig die Freeride Worldtour gastiert, sind sicherlich die Hauptattraktionen für Freerider in Tignes. Beide lassen sich auf einer Route prima verbinden. Von der Bergstation der Grande Motte Gondel führt die Abfahrt nach ein paar Schritten Aufstieg zu einem kleinen Felsriegel in nördlicher Richtung über den Gletscher und wird zunehmend steiler. Nach massiven Eisbrüchen ist der Gletscher teils stark zerklüftet. Deshalb unbedingt vor dem Start über die aktuellen Bedingungen informieren! Nach einem Steilstück mit atemberaubenden Blicken auf die Hellblau bis Türkis schimmernden Seracs des Eisbruchs läuft der erste Teil des Runs nach knapp 600 Höhenmetern in einem flachen Gletscherfeld aus. Nun quert man das Gletscherfeld in nördlicher Richtung zur Passage de la Grande Balme. Ein sanft ansteigendes Plateau führt hinauf auf 2882 m. Von hier nun zunächst nördlich, dann nordöstlich nach Val Claret. Der zweite Teil der Route ist ebenso wie die Grande Motte Abfahrt beliebt, bleibt aber wegen des Anstiegs vom Massenandrang verschont. Die Höhe und die Nordexposition konservieren den Schnee bis weit ins Frühjahr hinein.

Vallon de la Sachette (2827 m), Tignes

Exposition: N – NW

Schwierigkeit: mittel bis schwer

Höhenmeter bergauf: 40

Höhenmeter bergab: 1200

Gefahren: Lawinengefahr beachten, vor allem auf den steilen Hängen zu Beginn unterhalb der Aiguille Percee. Unwegsames, schluchtartiges Gelände am Ende (vorher auf die Piste queren).

Beste Zeit: Januar bis März

Höhenmeter satt verspricht das Vallon de la Sache. Die Sessellifte Palafour und Aiguille Percee führen hinauf zur l’Aiguille Percee. Nach wenigen Höhenmetern Aufstieg tut sich ein Blick in ein wahres Freeride-Paradies auf. Mehrere breite Rinnen ziehen hinab in das Vallon de la Sachette. Sind die ersten Lines schon verspurt, quert man einfach ein Stückchen weiter. Hat man den Talgrund erreicht, schwingt man entweder links oder rechts des Baches in das in Abfahrtsrichtung von rechts mündende Vallon de la Sache. Das wird im weiteren Verlauf zunehmend schmaler und steiler. Deshalb empfiehlt es sich, an der Baumgrenze auf die Piste zu wechseln. Die führt die letzten Höhenmeter hinab nach Tignes Les Breviers (1550 m).

Aiguille Rouge (3227 m), Valdez Couloir, Les Arcs

Exposition: O

Schwierigkeit: schwer

Höhenmeter bergauf: 0

Höhenmeter bergab: 2000

Gefahren: steile Grate, Lawinengefahr

Beste Zeit: Februar – April

Einen Hauch von Alaska bietet die Valdez Variante vom Gipfel der Aiguille Rouge. Die Abfahrt führt nach einem kurzen Stück am Grat (in südlicher Richtung) von einem flacher werdenden Joch in ein breites, von vielen Felsgraten durchzogenes Couloir, das sich unten zu einem Flaschenhals verengt, ehe es in ein breites Kar ausläuft und sich dann in nördlicher Richtung durch kupiertes Gelände zur Waldgrenze hinab zieht. Weiter durch den Wald Richtung Norden bis ins Örtchen Villaroger. Von dort mit dem Sessellift zurück nach Arc 2000.

Alternative: Am Anfang dem Grat noch etwas weiter in südlicher Richtung folgen und nach kurzem Aufstieg hinter dem Einstieg des Valdez Couloirs in das ebenfalls die Ostflanke durchziehende Couloir Les Pentes. Achtung: einige kleine Seitencouloirs enden an Felsabbrüchen.

Col de Gébroulaz (3484 m), Val Thorens

Exposition: N

Schwierigkeit: mittel

Höhenmeter bergauf: 450

Höhenmeter bergab: 1800

Gefahren: Gletscherspalten

Beste Zeit: Februar – Mai

Die lange, landschaftlich reizvolle Abfahrt mit einstündigem Aufstieg ist eine Alternative zur Gletscherabfahrt von der Aiguille de Peclet für Naturliebhaber. Start ist am Col de Thorens (3095 m). Nun heisst es anfellen und südseitig über den Gletscher zum Col de Gébroulaz zu spuren. Von hier quert man in Richtung Ost und erreicht nach etwa 400 Metern einen flachen Sattel. Nach einem kurzen Steilstück geht es über sanfte, weite und schier endlose Getscher- und Moränenhänge hinab zum Refuge du Saut (2127 m). Weiter durch das flache Vallon du Fruit bis Meribel-Mottaret.

Pointe du Bouchet (3240 m)

Durchschnittliche und maximale Steilheit: 33°/40°

Exposition: N – W – S

Schwierigkeit: 2-3

Höhenmeter bergauf: 50

Höhenmeter bergab: max. 2000

Gefahren: Gletscherspalten, Lawinengefahr

Beste Zeit: Dezember – April

Auch nach Süden und Südwesten ergeben sich vom Col de Thorens gute Freeride-Möglichkeiten. Am Col de Thorens ins südliche Gletscherbecken einfahren und Richtung Südsüdwest queren. Dabei möglichst Höhe halten. Nach etwa 700 Metern kurz zum Col Pierre Lory (3129 m) aufsteigen. Auf dem teilweise mit Felsinseln durchsetzten Glacier du Bouchet gibt es eine Menge Variationsmöglichkeiten für ein paar nette Lines in kupiertem Gelände. Alle enden schliesslich in einem Taltrichter, der erst Richtung Westen, dann südlich zum Refuge de Plan Bouchet führt. Hier hat man nun die Wahl. Entweder man nimmt die Sessellifte Peyron und Bouchet hinauf zum Pointe de Bouchet und fährt diesmal über Nordhänge in den Glacier du Bouchet ein. Oder man fährt weiter Richtung Süden ins Tal bei Orelle. Höhenmeterhungrige können dabei über 2000 Höhenmeter sammeln.

Cime de Caron (3193 m), Val Thorens

Durchschnittliche und maximale Steilheit: 37°/45°

Exposition: N

Schwierigkeit: mittel bis schwer

Höhenmeter bergauf: 0

Höhenmeter bergab: 1000

Gefahren:

Beste Zeit: Januar – April

Ein bisschen an Andermatt erinnert die Cime de Caron. Eine grosse Gondel überwindet rund 1000 Meter Höhenunterschied mit vielen leckeren Couloirs. Gerade im oberen Bereich rechts und links der Gondel sind – je nach Fahrkönnen und Lawinengefahr – auch recht anspruchsvolle Linienführungen möglich. Wem das zu krass ist, der hält sich zunächst an die Piste und steigt erst ein Stück weiter unten ein. Für First Lines heisst es früh aufstehen.