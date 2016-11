 Tourentipp: Tschingelhorn (VS/BE)

Kitschig schön

Sie liegt bereits im Sommer ziemlich weitab vom Rummel (ausser von jenem der Helikopter). Und im Winter wird es um die Mutthornhütte noch viel stiller (ausser wenn Heliskifahrer unterwegs sind, was aber bloss tagsüber der Fall ist, und meist nur an Wochenenden). Was liegt also näher, als mal im März oder April in der unbewarteten Hütte einzukehren und den kitschig schönen Sonnenunter- und -aufgang zu geniessen? Am nächsten Tag lediglich zum Petersgrat zurückzukehren und dann ins Tal zu fahren, wäre allerdings etwas gar faul – deshalb steigen wir unterwegs noch aufs Tschingelhorn.