 Tourentipp: Schwarzhorn (GR)

Imposante Überschreitung

Die Überschreitung des Schwarzhorns (2943 m) von Vals nach Vrin ist eine Unternehmung der Extraklasse, wenn auch gespickt mit einigen Hindernissen. Da wäre zunächst mal der nicht ganz triviale Aufstieg. Dann die lange Flachpassage auf der Forststrasse das Tal nach Vrin hinaus und der logistische Aufwand, um wieder nach Vals zurückzugelangen. Sind das die Gründe, warum man auf der Tour fast immer alleine unterwegs ist? Oder es ist die Schleppliftfahrt zum Ausgangspunkt? Als Snowboarder wird man nämlich erst einmal in die alten Zeiten zurückversetzt, als Liftfahren gleichbedeutend war mit Schmerzen und blauen Flecken an den Innenseiten der Oberschenkel.

Nachdem man sich von diesem physisch spürbaren Déjà-vu erholt hat, gilt es den Aufstieg zum Schwarzhorn durch dessen steile Südabdachung zu meistern. Je nach Schnee muss hier auch mal getragen werden, bei guten Verhältnissen geht es aber mit solider Spitzkehrentechnik auch mit Fellen bis zum Sattel unterhalb des Gipfels. In der Abfahrt ist ein gutes Gespür für die beste Linie nützlich, insbesondere im unteren Teil, wenn man in den Wald gelangt. Etwas Ausdauer und Durchhaltewillen ist auch gefragt für den Weg talauswärts auf einer nicht allzu steilen Forststrasse mit kurzen Gegenanstiegen. Hier können Splitboarder ihre Ski-Skills testen. Das Bier in der schönen Ortschaft Vrin hat man sich dann zum Ende auf jeden Fall verdient! Und man hat eine Abfahrt in der Tasche, die in der Gegend ihresgleichen sucht.