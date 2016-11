 Tourentipp: Pizzo Pesciora (UR/TI)

Klassiker neu interpretiert

Er gehört wohl zu den Big Five des Tessins, der Pizzo Pesciora. Die obersten gut 1000 Höhenmeter bieten traumhaftes Skigelände – da nimmt man die anstrengende erste Stunde durch den Wald durchaus in Kauf. Doch viel besser als Ronco-Pesciora retour ist die Überschreitung von Realp her, mit Übernachtung in der Rotondohütte. So hat man auch die Gelegenheit, den versteckten und absolut einsamen Kessel des Gerengletschers zu bestaunen, der von zackigen Granitbergen wie Pizzo Rotondo, Gerenhorn, Pesciora und Witenwasseren umrahmt ist und schon für sich eine Tour wert wäre. Damit verbinden wir auf elegante Weise einen wilden Zustieg und eine rassige Abfahrt – was will man mehr?