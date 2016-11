 Tourentipp: La Berra (FR)

ROUTE

Vom Parkplatz Engiloch an der Simplonpassstrasse auf die andere Seite des Baches zur Chlusmatte – über mässig steiles Gelände in Richtung Wysse Bode und durch eine steile Kehle hinauf zu P.2317 – nach links abdrehen in Richtung Sirwoltesee – immer steiler werdend den Nordhang hinauf (bis 42°) bis man auf einer teils etwas abschüssigen Rampe nach rechts in den Sattel bei P. 2812 queren kann – nun wieder nach links orientieren und über einen Steilhang hinauf in das muldenreiche Gelände nördlich des Gipfels – Skidepot unterhalb des Grates – in leichter, aber exponierter Blockgratkletterei auf den Gipfel. Direkte Abfahrt über die Nordflanke: Schon im Aufstieg stechen die verschiedenen Rinnen in der Nordflanke ins Auge, die bei sicheren Verhältnissen eine tolle Abfahrt bieten. Je nach Routenwahl ist das Gelände im steilsten Abschnitt felsdurchsetzt und bis zu 44 Grad steil.