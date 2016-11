 Tourentipp: Grüenenspitz (GL)

Fanenstock+

Das Glarnerland bietet gewiss eine gute Auswahl an lohnenden Skitouren. Doch dort, wie auch anderswo, konzentrieren sich die meisten Leute auf relativ wenige Touren, die damit noch bekannter werden und noch mehr Leute anziehen. Eine davon ist der Fanenstock bei Elm – eine Skitour, die meist auch bei Lawinenstufe 3 noch gut machbar ist, eine ideale Länge aufweist (1300 Meter), den etwas waldigen unteren Teil mit schönen Landschaften im oberen Teil kompensiert und mit einer lohnenden Aussicht aufwartet. Kurz: eine gute Tour. Die Grüenenspitz, dessen Nachbar im Osten, ist das auch, bloss einfach mehr von allem. Sie ist allerdings bei Gefahrenstufe 3 nicht mehr unbedingt machbar, ist etwas länger, unten raus etwas waldiger, oben noch schöner, und hat die noch bessere Aussicht. Kurz: eine sehr gute Tour. Bloss bei einem Aspekt hinkt sie dem Fanenstock nach – beim Besucherandrang. Da kann man an der Grüenenspitz durchaus noch auf einen unverspurten Gipfelhang stossen, derweil sich drüben am Fanen die Abfahrtsspuren in die Hunderte ziehen.