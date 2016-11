 Tourentipp: Caral – Scamerspitz (GR)

Zum Wohl!

Was verbindet man spontan mit dem Churer Rheintal? Als Erstes jedenfalls nicht Schnee! Gewiss, weisse Hänge weit, weit oben, am Calanda, am Dreibündenstein, am Vilan zum Beispiel. Assoziativ viel näher aber ist der Weisse im Glas: ein Riesling und Silvaner, der Sauvignon Blanc von Jann Marugg, ein Weissburgunder sowieso. Aber Skitouren? Klar, die drei genannten Berge sind auch Skitourenberge – lange Touren, oder langweilig wie der Dreibündenstein. Kurz: Das Churer Rheintal gehört nicht zu den skitouristischen Grand-Cru-Regionen in der Ferienecke der Schweiz. Schon nur Vorder- und Hinterrheintal bieten eine viel grössere Auswahl. Es finden sich aber ausser den genannten noch ein paar weitere Tourenziele, und es lohnt sich, die Gipfel oberhalb der Sonnenterrasse des mit dem Postauto erschlossenen Dorfes Ober Says ins Auge zu fassen. 16 von 20 möglichen Punkten für den Caral (1772 m) mit Sulz und die Scamerspitz (2014 m) mit Pulverschnee. Und wenn das Bergrestaurant Stams zwischen beiden Zielen offen hat, gibt es einen Punkt mehr – und eine Flasche Trimmiser auch.