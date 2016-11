 Tourentipp: Pointe de Tosse (FR)

Heisse Schenkel

Schier senkrecht ragt der Tossewald oberhalb der wichtigen Verbindungsstrasse von Bulle über Charmey, Jaun und Jaunpass nach Boltigen auf. Und ob dem Wald befinden sich die Alphütten namens Chli und Gross Tosse, Steiniger Tosse und Tosse aux Quarts. Nur die Pointe de Tosse existiert auf der Landeskarte der Schweiz nicht. Skitourenfahrer hingegen wissen, was mit der Bezeichnung gemeint ist: der Nordgipfel (1751 m). Dort oben reissen sie die Felle von den Ski, stellen Bindung und Schuhe auf Abfahrt um, und ab geht die Post. Denn die Nordhänge der Pointe de Tosse laden geradezu ein, sie mit Bogengirlanden zu verzieren, Schwung für Schwung, bis die Oberschenkel brennen. Dass das möglich ist, hat mit der Herkunft des Wortes «Tosse» zu tun, das sich vom lateinischen «tondere» und dann vom französischen «tondre» ableitet, was «schneiden, mähen, scheren» bedeutet. Aber nicht die Weiden werden hier rasiert, sondern die kleinen Wälder und Gebüsche. Auf jeden Fall sind die Sportler mit den Holzlatten an den Füssen froh, dass die Stämme an der Pointe de Tosse nicht so dicht stehen wie im Tossewald. An seinem Nordfuss heisst eine Flur Le Brésil; darüber mehr im nächsten Sommer(heft).