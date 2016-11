 Test: 6 ultraleichte Skitourenjacken (Preview)

Können wir bei dem Flachstück da vorne bitte kurz anhalten? Ich muss meine Jacke ausziehen.» Schwitzen und der Umgang mit übermässiger Körperwärme sind naturgemäss Bestandteil jeder Skitour. Je steiler und schneller, desto anspruchsvoller wird die Thermoregulation. Bis vor wenigen Jahren war das Zwiebelprinzip bei Bergtouren uneingeschränkt die goldene Regel effizienter Textilnutzung. Mittlerweile haben sich die Hersteller von Funktionsbekleidung so weit in die physiologischen Bedürfnisse ihrer Kunden eingearbeitet, dass es gar nicht mehr zwingend notwendig ist, alle 200 Höhenmeter ein Kleidungsstück abzulegen.

«Bodymapping» heisst das Stichwort, hinter dem sich das Wissen verbirgt, für welche Körperzone welches Material für den angestrebten Einsatzzweck am besten funktioniert. Während früher eine Funktionsjacke oft aus einem Stoff gefertigt war, gleichen moderne Hybridjacken einer Art Flickenteppich aus dehnbaren Fleece-, gefütterten Isolations- und abriebfesten Gewebe-Partien. Der Aufwand lohnt sich, denn wenn die Komposition stimmt, kann man sich lästiges An- und Ausziehen auf Tour weitgehend sparen.

Das Testfeld

Der Testfokus liegt klar auf der Jackenwahl zwischen Tourstart und Gipfel, sprich dem Aufstieg. Zielgruppe ist die immer stärker wachsende Anzahl an Sportlern, die sich den Bergen nicht in aller Gemütlichkeit nähern, sondern die Skitour als Trainingseinheit am Berg betrachten und sich entsprechend intensiv körperlich belasten. Weder längere Pausen noch die Abfahrtsqualitäten standen bei dem Test im Zentrum der Bewertungen – was natürlich nicht bedeutet, dass die getesteten Modelle dafür nicht geeignet wären. Die Kriterien zur Auswahl – entsprechend den oben beschriebenen Anforderungen – gingen in Form eines Briefings an die jeweiligen Hersteller, die die dazu passende Jacke ausgewählt haben.

Den gesamten Test finden Sie in der aktuellen Ausgabe und ab Mitte Dezember auch online auf dieser Seite.