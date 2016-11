 Skidurchquerung in Graubündens wildem Westen

Menschenverlassene Hochtäler, Bergflanken, die auch nach Tagen noch nicht von Skispuren durchzogen sind. Gibt es das noch? Ja, im Gebiet zwischen Adula- und Medelser-Gruppe in der Quellregion des Vorderrheins. Eine Tour mit Expeditionscharakter.

Die Strasse ins Safiental hangelt sich am Abgrund entlang. Heftiges Schneegestöber sorgt für Anspannung. Ob das Auto die steilen Serpentinen überhaupt schaffen wird? Die Schneeketten liegen dummerweise zu Hause. Jetzt bloss kein Gegenverkehr und anhalten müssen! Intuitiv lehnt man sich vor, als ob der Wagen es dann leichter hätte. Hinter dem Hauptort Safien-Platz lässt der Schneefall nach, hört schliesslich ganz auf. Am Turrahus im Talschluss haben sich die Wolken verzogen. «Wir sitzen hier an der Wetterscheide zwischen den Nord- und den Südalpen », sagt der Wirt und schüttelt jedem die Hand. «Ich bin der Beda.» Der herzliche Empfang, das urige Ambiente: Im Turrahus, einem dreihundertjährigen Walserhaus, fühlt man sich gleich wohl.