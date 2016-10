 Im Video: Erstumrundung Spitzbergens im Seekajak

«Der Nebel umgibt uns wie trübe Trunkenheit. So dicht sind die grauen Schwaden, dass wir kaum die Spitzen unserer Kajaks erkennen können. Nur die kleinen Wellen, die unsere Boote in das eiskalte Wasser schneiden, spenden Orientierung – sie verraten, in welche Richtung wir paddeln. Und obwohl das Meer spiegelglatt vor uns liegt, hat sich in unserer Gruppe Seekrankheit breitgemacht. Das monotone Paddeln und der Schlafmangel tun ihr Übriges: Wir sind kurz davor, durchzudrehen…»