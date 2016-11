 Auf Ski von Hütte zu Hütte: Urner Haute Route

Langsam entspannen sich die Oberschenkel. Die vom Rucksacktragen verhärtete Rückenmuskulatur lockert sich. Warm scheint die Sonne auf das Mäuerchen vor der Chelenalphütte, streichelt die Haut und zaubert Janicke ein paar zusätzliche Sommersprossen ins Gesicht. Ihr Blick schweift hinüber zu den Hängegletschern am Dammastock und Winterberg. Ein erhebender Anblick. Majestätisch. Feierlich. Würde man die Szene in Klänge übersetzen, würde jetzt eine fulminante Sinfonie ertönen. Mitreissend. Voller Gefühle. Wie Beethovens Neunte, die Vollendete. Schöner kann ein Tourentag kaum enden.

«Santé, … proscht!», Janicke stösst mit Urs und dem Rest der Gruppe an. Rundherum die Urner Alpen in festlichem Winterweiss. Der Stimmung entsprechend wäre jetzt Champagner angemessen. Aber auf 2350 Metern tut’s auch Bier, in Dosen. Schon jetzt, am zweiten Abend der fünftägigen Skidurchquerung von Andermatt nach Engelberg, steht für jeden in der Tourentruppe fest: Die Urner Haute Route ist eine ganz besondere Skidurchquerung. Nur wenige Ecken der Alpen zeigen sich noch so ursprünglich (…)

Text und Fotos: Christian Penning



