 Interview: Extremskier Jérémie Heitz

Was sagt deine Grossmutter dazu, wenn sie sieht, was du auf den Viertausendern treibst?

Oh, meine Grossmutter ist immer sehr gestresst, wenn sie sieht, was ich da mache. Mein Hauptziel ist es, in dem Film eine tolle Geschichte mit grossartiger Szenerie zu erzählen. Ich will nicht, dass die Bilder sie oder andere Leute abschrecken und sie Angst um mich haben, wenn sie das sehen. Natürlich will ich die Leistung zeigen. Ich will die Details erklären. Aber ich will nichts überdramatisieren. Ich bin daran gewöhnt, auf einem hohen Niveau Ski zu fahren. Ich denke, ich kann die Risiken kalkulieren.

Wieso fährst du so schnell?

Ich war 15 oder 16. Mit meiner Familie fuhr ich zu Hause in Les Marécottes Ski, als plötzlich eine mächtige Lawine abging. Ich stand auf einem dieser riesigen Schneeblöcke, völlig ausgeliefert. So etwas wollte ich nicht nochmals erleben. Ja, ich fahre tatsächlich so schnell, weil ich glaube, das ist sicherer. Gleichzeitig macht es mir natürlich Spass. Die Aufnahmen in «La Liste» sind spektakulär. Für weniger erfahrene Skifahrer sieht das sehr extrem aus.

Wie schätzt du die Risiken eines solchen Projekts ein?

Das ist schwer zu sagen. Es hängt von den Bedingungen ab, von der Tagesform, vom Berg an sich. Wenn da eine hohe Felswand ist, über die du im schlimmsten Fall abstürzen kannst, bist du tot, wenn du fällst. Wenn du auf einem weiten Steilhang ohne Felsen stürzt, kannst du dich auch schwer verletzen, aber die Chancen zu überleben sind gut.