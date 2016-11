 UCI-Rennen: Snow Bike Festival in Gstaad

Das Snow Bike Festival beinhaltet ein Etappenrennen, das in Gstaad in den Schweizer Alpen stattfindet. Jedes Rennen besitzt seinen eigenen Charakter, wobei die Strecken auf präparierten Wegen und Skihängen verlaufen. Und: Beim Snow Bike Festival in Gstaad vom 19. bis 22. Januar gibt es neben einem Preisgeld von mindestens 7.000 CHF nun also auch erstmals UCI Punkte zu gewinnen. Alle Infos gibt es hier.