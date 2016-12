 Fritschi Neuheiten Saison 2017/18

Die seit einigen Jahren bewährte Vipec bekommt zum Winter 2017/18 einen festen Anschlag am Frontbacken. Zusammen mit einer zusätzlichen Orientierungshilfe soll laut Fritschi der Einstieg in die Pin-Bindung künftig so leicht gelingen wie bei einer Alpinbindung:

So soll die Ferse in der Abfahrt sowohl horizontal als auch vertikal fixiert sein. Fritschi verspricht mit der Tecton 12 die Vermeidung von Kraftverlusten durch Seitwärts- und Drehbewegungen, wie sie bei anderen Pin-Bindungen auftreten.

Die Auslösung bei der Tecton erfolgt wie bei Alpinbindungen über den am Fersenbacken eingestellten DIN-Wert (5 -12), mit 9 mm dynamischem Weg. Vorne greift die von der Vipec Evo 12 bekannte Seitwärtsauslösung mit 13 mm dynamischem Weg. Ohne Stopper wiegt die Bindung 550 Gramm / Einheit, also nur 50 Gramm mehr als die Vipec Evo 12. Stopper (80 g pro Stück) sind in den Breiten 90 / 100 / 110 und 120 mm erhältlich. Das Gesamtgewicht wird sich rechnerisch also auf 1260 Gramm belaufen.