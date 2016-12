 Auer/Blümel: Erstbegehung an 7000er

Am 10. November 2016 haben die Österreicher Hansjörg Auer und Alexander Blümel als erstes Team den Ostgipfel des Gimmigela (7.005 m) von der nepalesischen Nordseite des Berges aus erreicht. Der Gimmigela liegt im Osten Nepals in der Kangchendzönga-Region.

Auer und Blümel erreichten das Basislager nach einer fünftägigen Wanderung durch Dschungel entlang des Tamar Flusses und durch die höher gelegenen Plateaus des Ghunsa Tales. Sie starteten Akklimatisierungs-Aufstiege am Dhromo Southridge, inklusive dreier Nächte auf 5.900 Metern. Am 8. November starteten sie ihren Versuch in der Nordwand des Gimmigela Chuli East. Einem nassen Monsun mit hohem Niederschlag verdanken sie es, dass sie die 1.200 Meter hohe Wand in perfektem Zustand vorfanden. Die Wand selbst bot laut Auer keine Biwakmöglichkeit, so dass Auer und Blümel am Einstieg und am Ausstieg (bei extremem Wind) biwakierten und den Gipfel am 10. November um 7.30 Uhr morgens erreichten. Der Abstieg erfolgte am selben Tag über die Aufstiegsroute.

Nach Auers Versuch im Sommer 2016, mit David Lama den extrem steilen Südostpfeiler an der Annapurna III zu klettern, lief bei der Herbstexpedition alles glatt. „Es war eine dieser Expeditionen, bei denen alles perfekt läuft. Ein grossartiges Projekt, eine noch grossartigere Freundschaft, ein schneller und leicht alpinistischer erster Aufstieg und eine „Königslinie“ an einem 7.000 Meter hohen Gipfel in einer der entlegensten Gegenden des Himalayas,“ resümiert Hansjörg Auer.